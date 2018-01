Brasil Sub-18 campeão invicto no Japão A Seleção Brasileira Sub-18, campeã invicta da Copa Sendai 2005, no Japão, volta nesta quinta-feira para casa. O Brasil venceu a equipe local Tohoku, a seleção do Japão e a da Croácia, entre os dias 15 e 19. A competição é realizada em Sendai desde 2003, ano em que os brasileiros também foram campeões.