Brasil Sub-20 ainda acredita no título Após perder da Colômbia por 1 a 0, domingo, o Brasil joga nesta quarta-feira, pela penúltima rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20, contra o Chile. Em 2.º lugar, a seleção está perto de uma das quatro vagas ao Mundial da Holanda, mas promete brigar até o fim pelo título do torneio continental. "A Colômbia pode muito bem perder da Argentina e nós ganharmos do Chile. Então tudo será decidido na última rodada", diz o técnico Rene Weber.