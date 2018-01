Brasil Sub-20 derrota o Uruguai Com dois gols de Daniel Carvalho, um em cada tempo, a seleção brasileira sub-20 derrotou o Uruguai, nesta madrugada de sexta-feira, por 2 a 0, no Estádio Centenário, em Montevidéu, em jogo válido pelo Campeonato Sul-Americano Sub-20. Com este resultado, o Brasil soma nove pontos, em três jogos, e garante a liderança do Grupo A. O ataque brasileiro marcou 12 gols na competição e a defesa ainda não foi vazada. O Brasil volta a campo sábado para encarar o Equador às 18 horas. O zagueiro André Bahia e o meia Carlos Alberto, suspensos, estão fora da partida. Na preliminar, o Equador derrotou a Bolívia por 2 a 0.