Brasil Sub-20 em busca da reabilitação A seleção brasileira tenta garantir, nesta quinta-feira, às 22h10, uma vaga no hexagonal decisivo do Campeonato Sul-Americano Sub-20 da Colômbia. O Brasil enfrenta o Chile pela terceira rodada da competição no Estádio Centenário, na cidade colombiana de Armênia. A equipe do técnico René Weber, com quatro pontos, divide com os chilenos a vice-liderança do Grupo B. O Uruguai, que goleou o Equador por 6 a 0 na terça-feira à noite, é o primeiro colocado com cinco pontos. Paraguai soma 2 e Equador, zero. Paraguai e Equador fazem o outro duelo do grupo. O empate, por 1 a 1, com o Paraguai no último jogo não preocupou Weber. O treinador culpou o péssimo estado do gramado do estádio de Pereira. Mesmo assim o treinador confia na mobilidade do volante Filipe e no oportunismo do atacante Evandro para buscar a reabilitação no torneio. No Chile, o técnico José Sulantay não poderá contar com o atacante Juan Lorca, que cumpre suspensão. Nicolás Canales e José Soto disputam a vaga para fazer dupla com Ricardo Parada. Chances - O Brasil estreou bem no Sul-Americano, ao golear o Equador por 5 a 0, mas não repetiu o mesmo desempenho diante dos paraguaios e acabou parando na retranca do adversário: 1 a 1. Uma vitória garante o Brasil na segunda fase, que vai reunir os seis melhores que ainda vão buscar o título. As quatro primeiras seleções também obtêm vaga na disputa do Mundial da modalidade, em junho, na Holanda. O Brasil é o atual campeão mundial, título conquistado em 2003, nos Emirados Árabes.