Brasil Sub-20 enfrenta a Bolívia Após a boa estréia da seleção sub-20 no Sul-Americano do Uruguai, com a vitória por 3 a 0 sobre o Peru, o técnico Valinhos espera que o time melhore ainda mais seu desempenho na competição. Nesta terça-feira, o adversário será a Bolívia, às 18 horas, no Estádio Centenário, em Montevidéu. A atuação da seleção sub-20 agradou Valinhos e ele mantém a formação da estréia. Uma nova vitória vai deixar a equipe com boas chances de classificação para o hexagonal decisivo. Somente os três primeiros passarão para a fase seguinte. O resultado obtido contra o Peru aumentou o favoritismo da seleção, mas Valinhos não quer esse rótulo, dizendo que existem outras equipes em condições de serem campeões. "O Brasil não é favorito. Também destaco a Argentina, o Uruguai e o Paraguai", afirmou o treinador. Os meias Felipe Mello e Carlos Alberto foram os responsáveis pelas melhores jogadas da seleção na primeira partida e pretendem repetir a atuação contra a Bolívia. Mesmo com Felipe desperdiçando uma cobrança de pênalti, Valinhos elogiou o atleta.