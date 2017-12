Brasil Sub-20 enfrenta Canadá A seleção brasileira encerra participação na primeira fase do Mundial Sub-20, às 14 horas deste sábado, diante do Canadá, em Córdoba, na Argentina. O técnico Carlos César vai poupar Luizão e Edu Dracena, pendurados. E dará chance ao goleiro Márcio e aos meias Eduardo Costa e Júlio Baptista. Outros jogos: Alemanha x Iraque, Argentina x Jamaica, Finlândia x Egito, Estados Unidos x Ucrânia e China x Chile.