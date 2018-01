Brasil sub-20 enfrenta o Uruguai Depois das vitórias contra Peru (3 a 0) e Bolívia (7 a 0), a seleção brasileira Sub-20 volta a campo nesta quinta-feira, às 23 horas (com transmissão do SBT), diante do Uruguai, o dono da casa, para decidir o primeiro lugar do Grupo A do Campeonato Sul-americano da categoria. O Brasil é apontado como favorito pelo futebol apresentado nas duas primeiras rodadas. Também superou as ausências de Diego e Robinho, cortados por contusão. A preocupação do técnico Valinhos é evitar um relaxamento do grupo. "Devemos manter a concentração, porque o torneio mal começou." Do lado uruguaio, o técnico Jorge Da Silva perdeu o zagueiro Guillermo Rodríguez - considerado o líder da seleção -, com uma fratura de tíbia e perônio, e o lateral-esquerdo Cristian Rodríguez, suspenso com o segundo cartão amarelo. Nesta quarta-feira, a Seleção Olímpica convocada pelo técnico Ricardo Gomes viajou para Doha, no Catar, para a disputa de um torneio entre os dias 13 e 24, com mais nove seleções: Tailândia, Japão, Egito, República Checa, Austrália, China, Alemanha, Suíça e Catar. A estréia do Brasil, que está no Grupo B, será segunda-feira, contra a Tailândia. A final será dia 24. Os convocados: goleiros - Diego e Rubinho; laterais - Maicon, Ângelo, Michel e Fabinho; zagueiros - Luisão, Júlio Santos, Renato e Adriano; meio-campistas - Fabrício, Júlio Baptista, Jair, Fernando, Kaká, Andrezinho, Paulinho e Léo Lima; atacantes - Marcinho, Robert, Souza e Nenê.