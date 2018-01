Brasil Sub-20 vence a quarta seguida A seleção brasileira sub-20 terminou sua participação na primeira fase do Campeonato Sul-Americano do Uruguai com 100% de aproveitamento. Neste sábado, o time do técnico Valinhos derrotou o Equador, por 3 a 0, e, com 12 pontos, ficou com o primeiro lugar no Grupo A. Dagoberto, Willian (ambos no primeiro tempo) e Wendell fizeram os gols. Em quatro rodadas, o Brasil marcou 15 gols e a defesa continua sem ser vazada. No hexagonal final, que terá início sexta-feira, a seleção brasileira estréia, em Maldonado, contra o terceiro colocado do Grupo B.