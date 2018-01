Brasil Sub-21 goleia na França A seleção brasileira Sub-21 estreou com vitória na 30ª edição do Torneio de Toulon, na França, goleando a Polônia por 4 a 0. Os gols foram marcados por Robert (2), Adriano Leite Ribeiro e Dagoberto. Em outro jogo disputado nesta segunda-feira, China e Inglaterra empataram por 0 a 0. No torneio, que reúne dez seleções Sub-21, o Brasil está no grupo A, com Polônia, China, Portugal e Inglaterra. A chave B tem Japão, Irlanda, Alemanha, África do Sul e Itália. Na quarta-feira, o Brasil enfrenta a China. O primeiro colocado de cada grupo disputará a final, dia 17.