Brasil sub-23 enfrenta a China A seleção sub-23 do Brasil não tem direito de vacilar, na partida que faz contra a China, nesta quarta-feira, no torneio internacional do Catar. A equipe dirigida pelo técnico Ricardo Gomes está em segundo lugar no Grupo B, com 5 pontos, e precisa vencer, na última rodada da fase de classificação. Além disso, para garantir vaga na decisão, torce por tropeço do Egito, líder com 7, no duelo com a República Checa. O desafio com os chineses começa às 12h15, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo do SBT. A situação do time brasileiro é delicada em conseqüência de duas apresentações insatisfatórias. A primeira, logo na estréia, terminou com empate por 1 a 1 com a Noruega. A segunda escorregadela foi segunda-feira, no 1 a 1 com os egípcios, na terceira rodada. Por enquanto, só se salvou o desempenho na vitória por 2 a 0 contra a República Checa ? única vez em que a equipe mostrou eficiência e regularidade. Ricardo Gomes aparentemente não se abala com a perspectiva de não brigar por título, em sua experiência inicial como treinador nacional. Em sua opinião, importam as observações que tem feito, no contato com o grupo. As lições aprendidas no Oriente Médio servirão para consolidar o projeto que tem como objetivos a vaga para os Jogos de Atenas ? o Pré-Olímpico será no começo do ano que vem no Chile ? e, na seqüência, a conquista da inédita medalha de ouro no futebol. O elenco não está fechado e deve ser tomado apenas como ponto de partida. A intenção, na volta, é a de fazer convocações regulares, com novos testes, até a formação do grupo ideal. Jogadores como Diego e Robinho, estrelas do Santos, podem vir a ser chamados. Ricardo Gomes abriu mão da dupla, neste momento, por entender que estavam desgastados com as finais do Brasileiro de 2002 e para atender a pedido dos dirigentes e da comissão técnica do atual campeão nacional. A médio prazo, ambos podem se tornar, junto com Kaká, o ponto de sustentação dessa seleção. A tarefa mais urgente, todavia, é a de livrar-se dos chineses, terceiros colocados com 4 pontos e com remota chance de classificação. Para seguir adiante, o Brasil precisa jogar com duas hipóteses ? e ambas têm a vitória como obrigação. A primeira é a de ganhar pelo menos por três gols de diferença e torcer por empate do Egito. Assim, ambos chegariam a 8 pontos, mas o saldo brasileiro ficaria melhor (no momento, os egípcios têm 8 gols a favor e 4 contra e o Brasi, 4 a favor e dois contra). A segunda alternativa é a de bater a China por qualquer diferença, desde que o Egito perca da República Checa. Assim, o Brasil terminaria na liderança, com 8 pontos, um a mais do que os africanos, atuais campeões do torneio do Catar. O empate é desastroso, independentemente do que vier a ocorrer na outra partida da chave, que começa mais tarde. O Egito tem, portanto, a vantagem adicional de entrar em campo sabendo o que precisa para garantir o primeiro lugar. Ricardo Gomes tende a começar com a formação dos jogos anteriores. A novidade é o retorno de Michel à lateral-esquerda, depois de cumprir suspensão contra o Egito. Com isso, Fabinho volta a ser opção. O time mais provável deve ter Rubinho; Maicon, Julio Santos, Luisão e Michel; Fernando, Julio Baptista, Kaká e Léo Lima; Robert e Marcinho. Os jogadores repetiram, nos últimos dias, discurso semelhante. Há consenso de que, na etapa inicial de trabalho, conta a busca de entrosamento. ?A tendência é a de melhorarmos com o tempo?, diz Kaká, capitão e líder da equipe. O campeão do mundo aposta em crescimento à medida que forem sendo feitos os ajustes. Se não disputar o título, o Brasil se consola com a decisão do terceiro lugar, marcada para sexta-feira, sempre no Estádio Al Etehad. Para tanto, pode servir o empate nesta quarta-feira com os chineses, pois terminaria com 5 pontos ? mas deveria, então, torcer para que os checos, com 3, não ganhem do Egito. A Noruega, quinta integrante da série, terminou participação com apenas 2 pontos. O Japão já se garantiu para a final, marcada também para sexta-feira. Os japoneses empataram com o Catar por 2 a 2, nesta terça-feira, e ficaram com 10 pontos, no Grupo A. A Alemanha, com 9, terminou como vice-líder. A Suíça goleou a Tailândia por 4 a 0, para cumprir tabela.