Brasil tem 10 indicados ao Bola de Ouro O Brasil é o país com mais indicados ao Bola de Ouro - um dos prêmios mais tradicionais do futebol europeu, oferecido anualmente pela France Football e que será entregue no dia 28 de novembro em Paris. O prêmio - que chega à sua 50ª edição - terá 10 concorrentes brasileiros. Foram indicados Adriano (Inter Milão), Cris (Lyon), Dida (Milan), Emerson (Juventus), Juninho (Lyon), Kaká (Milan), Roberto Carlos (Real Madrid), Robinho (Real Madrid), Ronaldinho (Barcelona) e Ronaldo (Real Madrid). Em 2004, o ganhador do prêmio foi o ucraniano Andrei Shevchenko. A lista foi divulgada nesta segunda-feira pelo ex-jogador, Michel Platini - que foi premiado três vezes - em 1983, 1984 e 1985. A Juventus de Turim, é o time com mais atletas na lista, com 9 jogadores. Veja os 50 indicados ao Bola de Ouro: Adriano (BRA/Inter de Milão) Michael Ballack (ALE/Bayern de Munique) David Beckham (ING/Real Madrid) Gianluigi Buffon (ITA/Juventus) Mauro Camoranesi (ITA/Juventus) Fabio Cannavaro (ITA/Juventus) Jamie Carragher (ING/Liverpool) Petr Cech (RCH/Chelsea) Andrei Shevchenko (UCR/Milan) Grégory Coupet (FRA/Lyon) Cris (BRA/Lyon) Deco (POR/Barcelona) Dida (BRA/Milan) Didier Drogba (CMA/Chelsea) Emerson (BRA/Juventus) Michael Essien (GHA/Lyon e Chelsea) Samuel Eto´o (CMR/Barcelona) Luis Figo (POR/Real Madrid e Inter de Milão) Diego Forlán (URU/Villarreal) Luis García (ESP/Liverpool) Steven Gerrard (ING/Liverpool) Thierry Henry (FRA/Arsenal) Zlatan Ibrahimovic (SUE/Juventus) Juninho (BRA/Lyon) Kaká (BRA/Milan) Frank Lampard (ING/Chelsea) Roy Makaay (HOL/Bayern de Munique) Claude Makelele (FRA/Chelsea) Paolo Maldini (ITA/Milan) Pavel Nedved (RCH/Juventus) Michael Owen (ING/Real Madrid e Newcastle) Park Ji-sung (CDS/PSV Eindhoven e Manchester United) Andrea Pirlo (ITA/Milan) Raúl (ESP/Real Madrid) Juan Román Riquelme (ARG/Villarreal) Arjen Robben (HOL/Chelsea) Roberto Carlos (BRA/Real Madrid) Robinho (BRA/Real Madrid) Ronaldinho (BRA/Barcelona) Ronaldo (BRA/Real Madrid) Cristiano Ronaldo (POR/Manchester United) Wayne Rooney (ING/Manchester United) John Terry (ING/Chelsea) Lilian Thuram (FRA/Juventus) David Trezeguet (FRA/Juventus) Marc Van Bommel (HOL/PSV Eindhoven e Barcelona) Ruud Van Nistelrooy (HOL/Manchester United) Patrick Vieira (FRA/Arsenal e Juventus) Xavi (ESP/Barcelona) Zinédine Zidane (FRA/Real Madrid)