Brasil tem chance de revanche no clássico com a França Brasil e França decidem neste sábado uma vaga nas semifinais da Copa da Alemanha. Grande clássico do futebol, o jogo reúne os dois últimos campeões mundiais, craques como Ronaldo e Zidane e ainda dá chance de revanche aos brasileiros, depois da derrota para os franceses na final de 98. Tudo isso a partir das 16 horas (horário de Brasília), em Frankfurt, com transmissão ao vivo da Globo, SporTV, ESPN Brasil e Bandsports. Do lado brasileiro, jogam craques como Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Mas os franceses também têm grandes astros, como Zidane, Henry e Vieira. ?São duas seleções parecidas tecnicamente, ambas muito boas?, admitiu o treinador do Brasil, Carlos Alberto Parreira. Por isso mesmo, o jogo deste sábado é o primeiro grande teste da seleção brasileira na Copa da Alemanha. Até agora, o time venceu todas as partidas, mas enfrentou adversários sem muita expressão: Croácia (1 a 0), Austrália (2 a 0), Japão (4 a 1) e Gana (3 a 0). Já a França começou mal a Copa e mostrou evolução nas oitavas-de-final. Na primeira fase, sofreu para se classificar em segundo lugar no Grupo G, ao empatar com Suíça (0 a 0) e Coréia do Sul (1 a 1), além de vencer Togo (2 a 0). Depois, jogou bem e derrotou a Espanha por 3 a 1. Única seleção não européia que segue na disputa pelo título, o Brasil deve ter uma mudança no time titular. Apesar de Parreira fazer mistério, o volante Gilberto Silva ganhou a vaga de Emerson, que passou os últimos dias se recuperando de contusão. Quem também está de volta após sofrer lesão é o atacante Robinho, mas ele ficará como opção no banco. E o meia Kaká, outro que estava sob cuidados médicos, está liberado e vai jogar. Más recordações Apesar de Parreira e dos jogadores da seleção evitarem falar em revanche, o sentimento do torcedor brasileiro é de vingança contra a França. Afinal, jogando em casa, os franceses derrotaram o Brasil na decisão do título da Copa de 98. Depois disso, o Brasil conquistou o penta em 2002, mas o torcedor não esquece aquela derrota de 3 a 0 para a França. Titulares em 98, Ronaldo, Cafu e Roberto Carlos permanecem no time brasileiro. Já do lado francês, ainda jogam Zidane, Thuram e Barthez. Ronaldo e Zidane, inclusive, representam um capítulo especial do duelo deste sábado. Amigos no Real Madrid, os dois são os únicos jogadores a terem sido eleitos 3 vezes cada um como o melhor do mundo pela Fifa. E podem ser considerados os maiores símbolos do futebol nos últimos 10 anos. Zidane brilhou em 98 e Ronaldo deu show em 2002. Dessa vez, o meia francês de 34 anos quer fazer uma despedida em grande estilo - ele já anunciou que se aposenta após a Copa. Do outro lado, o atacante brasileiro de 29 anos busca mais um título mundial e tenta ampliar seu recorde de maior artilheiro da história dos Mundiais - soma 15 gols até o momento. Futuro adversário Quem ganhar o duelo entre Brasil e França vai enfrentar o vencedor da outra partida deste sábado pelas quartas-de-final da Copa: Inglaterra x Portugal acontece em Gelsenkirchen, a partir das 12 horas (horário de Brasília). Enquanto isso, uma semifinal já está definida com Alemanha x Itália. Assim, na reta final da Copa, as seleções tradicionais vão mostrando sua força e continuam na luta pelo título. Resta saber qual das duas grandes equipes seguirá na competição após o jogo deste sábado: Brasil ou França. Ficha técnica: Brasil x França Brasil: Dida; Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos; Gilberto Silva, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Adriano e Ronaldo. Técnico: Carlos Alberto Parreira. França: Barthez; Thuram, Sagnol,Galas e Abidal; Makelele, Vieira, Govou e Zidane; Wiltord (Ribery) e Thierry Henry. Técnico: Raymond Domenech. Juiz: Luis Medina Cantalejo (Espanha) Horário: 16 horas (de Brasília) Local: Frankfurt Stadium, em Frankfurt (Alemanha)