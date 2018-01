Brasil tem liderança ameaçada no ranking Depois de quase um ano no topo do ranking da Fifa, o Brasil começa a ser ameaçado pelas demais seleções, principalmente depois de sua eliminação na primeira fase da Copa das Confederações. O time brasileiro lidera o ranking com 834 pontos, seguido pela França já com 814 pontos. Após a Copa do Mundo de 2002, o Brasil abriu uma confortável vantagem de mais de 70 pontos em relação ao segundo colocado. Mas com o acúmulo derrotas e empates em jogos amistosos e a recente eliminação no atual torneio da Fifa, a seleção poderá aparecer no próximo ranking, que será publicado no final de julho, em uma situação mais complicada. Matemáticos da Fifa apontam que se a França vencer a Copa das Confederações com um bom saldo de gols e o Brasil não disputar e vencer amistosos nas próximas quatro semanas, a seleção brasileira teria seu primeiro lugar seriamente ameaçado. A Turquia, com o empate contra o Brasil e a classificação para as semifinais da Copa das Confederações, também subiu no ranking e passou da oitava posição para a sétima. Camarões, que venceu o Brasil no torneio por 1 a 0 , também conseguiu avançar e já ocupa o 16º lugar no ranking. A Colômbia, que também passou para semifinais do torneio, subiu 17 posições e agora ocupa a 22º lugar no ranking. A Argentina avançou no ranking e passou da quinta posição para a quarta, acumulando 754 pontos. A Espanha se manteve na terceira posição, com 762 pontos. A América do Sul também vem perdendo espaço para a África no ranking. Dos 50 primeiros times na classificação, sete são africanos, contra seis da América do Sul. Mais da metade dos 50 primeiros são europeu. Ranking 1. Brasil: 834 2. França: 814 3. Espanha: 762 4. Argentina: 754 5. Holanda: 752 6. Alemanha: 745 7. Turquia: 733 8. Inglaterra: 727 9. EUA: 717 10. República Checa: 712