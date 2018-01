Brasil tem mais 3 campeões estaduais O Brasil conheceu, neste sábado, mais três campeões estaduais. O Colinas conquistou o inédito título do Campeonato Tocantinense ao vencer o Araguaína por 2 a 1. Com o resultado, o clube de apenas quatro anos de vida, irá disputar a Copa do Brasil de 2006, enquanto o vice-campeão vai para a Série C do Campeonato Brasileiro. No primeiro jogo, em Araguaína, os dois times haviam empatado em 2 a 2. Em 26 jogos, o Colinas venceu 16, acumulou quatro empates e perdeu seis. Teve a melhor defesa, com apenas 23 gols sofridos. Criado em 1994, o estadual de Tocantins tem como maior vencedor o Palmas, com quatro conquistas. Capixaba - O Serra sagrou-se tricampeão do Espírito Santo ao bater em casa o Estrela do Norte por 4 a 2, no Estádio Robertão, na cidade de Serra. O Estrela do Norte tinha a vantagem do empate nos dois jogos finais. No primeiro jogo, disputado em Cachoeiro do Itapemirim, na última segunda-feira, o Estrela tinha vencido por 3 a 2, no Estádio Sumaré. Este foi o primeiro tricampeonato na história do Serra, fundado em 1930. O Estrela chegou à decisão com inúmeros problemas financeiros e os jogadores chegaram a fazer greve antes da primeira partida da final. Roraima - O São Raimundo sagrou-se bicampeão estadual de Roraima, depois de empatar com o Atlético Roraima, em 1 a 1, e vencer a disputa de pênaltis por 5 a 4. A decisão no Estádio Canarinho, em Boa Vista, foi apitada pela juíza paulista da FIFA, Sílvia Regina de Oliveira, que já havia apitado a final do estadual de 2003. Este foi quarto título estadual conquistado pelo São Raimundo.