Brasil tem três times entre os 10 melhores da América do Sul

O número de títulos e jogos em competições internacionais levou a Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS) a divulgar uma lista dos 95 melhores times sul-americanos no século 20, que conta com três brasileiros entre os dez primeiros, além de muita polêmica.

Dois times uruguaios se destacam na classificação. O pentacampeão da Libertadores e tri mundial Peñarol, com 531 pontos, é o líder, e o Nacional, também três vezes campeão mundial, mas com duas Libertadores a menos, ocupa o terceiro lugar, com 414.

Entre eles está o argentino Independiente, sete vezes ganhador do mais importante torneio de clubes da América do Sul, que somou 426,5 pontos.

A melhor equipe brasileira na lista aparece apenas na sétima colocação: o Cruzeiro, com 295,5. Logo depois, em oitavo, está o São Paulo, com 242. O terceiro time do país entre os dez melhores da lista é o Palmeiras, com 213.

A IFFHS também divulga regularmente um ranking dos melhores times do mundo, que costuma deixar muitos torcedores confusos, por adotar critérios parecidos com o do tênis (melhores resultados nos últimos 12 meses).

Dessa vez, a lista dos melhores times sul-americanos do século 20 também causa polêmica, já que põe times como o colombiano América de Cali (9.º) - que nunca venceu uma Libertadores - à frente de Flamengo (11.º) e Vasco (19.º), ambos campeões.

Além disso, Grêmio e Santos, que levantaram a taça duas vezes cada um, aparecem em 14.º e 16.º.

OS 10 MELHORES MAIS AS POSIÇÕES DOS CLUBES BRASILEIROS

1.º Peñarol (URU) - 531 pontos

2.º Independiente (ARG) - 426,50

3.º Nacional (URU) - 414

4.º River Plate (ARG) - 404,25

5.º Olímpia (PAR) - 337

6.º Boca Juniors (ARG) - 312

7.º Cruzeiro - 295,50

8.º São Paulo - 242

9.º América de Cali (COL) - 220

10.º Palmeiras - 213

11.º Flamengo - 200

14.º Grêmio - 157

16.º Santos - 140

19.º Vasco - 109,50

22.º Atlético-MG - 95,50

31.º Corinthians - 60

31.º Internacional - 60

37.º Botafogo - 44

52.º CSA (AL) - 14

54.º Bahia - 12

56.º Sampaio Corrêa (MA) - 10

56.º São Raimundo (AM) - 10

72.º Vitória - 4

72.º Paraná - 4

72.º Criciúma - 4

89.º Bragantino - 2