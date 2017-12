Brasil tenta confirmar o favoritismo contra Gana O Brasil tem 5 títulos mundiais e é o principal candidato para ser campeão na Alemanha. Enquanto isso, Gana disputa a primeira Copa de sua história e pode ser apontada como a maior surpresa da competição até agora. Assim, no jogo entre as duas seleções, nesta terça-feira, a partir das 12 horas (horário de Brasília), em Dortmund, o favoritismo é todo brasileiro. A partida no Westfalenstadion, em Dortmund, vale vaga nas quartas-de-final da Copa do Mundo e terá transmissão ao vivo da Globo, SporTV, ESPN Brasil e Bandsports. Quem perder vai embora para casa, enquanto o vencedor enfrentará França ou Espanha no próximo sábado, em Frankfurt. A seleção brasileira chega às oitavas-de-final depois de vencer Croácia (1 a 0), Austrália (2 a 0) e Japão (4 a 1), terminando em primeiro lugar do Grupo F. Já Gana foi a segunda colocada da chave E, tendo perdido para Itália (2 a 0) e derrotado República Checa (2 a 0) e Estados Unidos (2 a 1). ?Gana é a surpresa da Copa até agora. E eles entram como franco-atiradores contra o Brasil, sem pressão?, admitiu o técnico Carlos Alberto Parreira. ?A obrigação de vencer é da seleção brasileira?, completou o lateral-esquerdo Roberto Carlos. Única seleção africana classificada para as oitavas-de-final da Copa da Alemanha, Gana teve o time mais faltoso da primeira fase. Agora, diz estar ?orgulhosa? por poder enfrentar o Brasil, mas promete surpreender. Desfalques dos dois lados No jogo mais importante de sua história, Gana não terá um de seus principais jogadores. O meio-campista Michel Essien, o atleta mais caro do futebol africano ? foi do Lyon para o Chelsea, no ano passado, por 38 milhões de euros -, está suspenso e não enfrenta o Brasil. Assim, a esperança recai sobre Appiah, considerado por Parreira como o ?cérebro do time?. Do lado brasileiro, o desfalque é o atacante Robinho, que sofreu contusão muscular no treino de sábado. Depois de começar a Copa na reserva, ele deveria ganhar a posição de titular justamente neste jogo contra Gana, no lugar de Adriano. Assim, apesar do mistério de Parreira para revelar a escalação, a seleção brasileira deve ser a mesma dos dois primeiros jogos da Copa, com a volta dos 5 jogadores que foram poupados contra o Japão: Cafu, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto e Adriano. ?Agora começa realmente a Copa do Mundo?, avisou Parreira, ao final da primeira fase. Com isso, após a evolução nos três jogos disputados, a seleção brasileira espera mostrar toda sua força e confirmar o favoritismo contra Gana. Ficha técnica: Brasil x Gana Brasil: Dida; Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos; Gilberto Silva (Emerson), Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Ronaldo e Adriano (Juninho Pernambucano). Técnico: Carlos Alberto Parreira. Gana: Gana: Kingston; Pantsil, Mensah, Shilla e Mohammed; Boateng, Muntari, Eric Addo (Draman) e Appiah; Asamoah Gyan e Pimpong. Técnico: Ratomir Dujkovic. Árbitro: Lubos Michel (Eslováquia) Local: Westfalenstadion, em Dortmund Horário: 12 horas (de Brasília) Transmissão: Globo, Bandsports, ESPN Brasil e Sportv