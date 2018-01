Brasil tenta manter liderança no Sub-20 O Brasil volta a campo nesta quinta-feira à noite (22h10, com transmissão da Record e da ESPN Brasil) para defender a liderança do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, que está sendo disputado na Colômbia. O adversário será a Venezuela, que estreou na segunda fase perdendo para a Argentina por apenas 1 a 0. Em relação ao time que derrotou o Uruguai por 4 a 2 na primeira rodada, o técnico Renê Weber terá que fazer três alterações: o goleiro Renan e o atacante Diego Barcelos estão machucados e o zagueiro Leonardo cumprirá suspensão por ter sido expulso. Assim, a seleção brasileira jogará com Bruno, Filipe, Edcarlos, João Leonardo e Rodrigo Dias; Alê, Renato, Diego e Evandro; Rafael Sobis e Paulinho. Na outra partida da rodada, que será disputada na preliminar, a Argentina enfrentará o Chile - que estreou com derrota para a Colômbia por 4 a 3.