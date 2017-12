Brasil terá 20 dias de treino para Copa A CBF espera a partida contra o Chile, domingo, e a classificação antecipada do Brasil, para anunciar que o elenco de Carlos Alberto Parreira começará sua jornada em busca do sexto título mundial dia 22 de maio do ano que vem. Essa é a data inicial com que a entidade trabalha para reunir seu time na Alemanha. A Copa começa dia 9 de junho e o Brasil faria sua estréia dia 12. Parreira teria então quase 20 dias para afinar o elenco. Na sua visão, tempo suficiente para dar sua cara à equipe. Nesta terça, o treinador disse também que o grupo não deverá ter alterações até a disputa na Alemanha. É claro que não leva em conta contratempos com seus jogadores nos campeonatos europeus, como lesões. Mas depois das escolhas de Cicinho e Gustavo Nery como reservas de Cafu e Roberto Carlos, respectivamente, ele não pensa em novidades. O grupo deverá ser o que está em Teresópolis, com mais Roque Júnior e Ronaldinho. Ronaldo disse nesta terça que a preparação que os atletas estão fazendo em seus clubes na Europa é fundamental para chegar bem na Copa. "Tive neste começo de temporada minha melhor preparação dos últimos tempos. Estou muito bem e quero chegar dessa forma no Mundial. Esse começo nos clubes será bom para chegar inteiro em maio", disse. O atacante do Real mostrou-se bastante feliz com seu começo na Espanha. "Joguei, vencemos e fiz gol." Mas quer voltar a marcar pela na Seleção. Seu último gol foi contra a Venezuela.