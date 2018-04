Brasil terá 26 jogadores no Italiano O Brasil continua a ter a maior colônia na Série A da Itália. Nesta temporada, serão 24 jogadores, espalhados por 14 das 20 equipes. A concentração maior é no Milan, com os pentacampeões Dida, Cafu e Kaká, além de Serginho, e na Udinese, com Cribari, Felipe, Robson e Alberto, na Udinese. A Argentina tem 22 atletas. A Juventus aposta em Emerson, volante que tirou da Roma depois de muita discussão e quase rompimento entre os clubes. A Inter terá o lateral Zé Maria e os gols do centroavante Adriano. O Parma perdeu Júnior para o São Paulo, mas em compensação levou Fábio Simplício. A Roma agora tem só Mancini. Outros brasileiros: Piá, Gleison (Atalanta), Juarez (Bologna), César, Luciano, Amauri (Chievo), César (Lazio), Rafael (Messina), Anderson Babu (Lecce), Mozart (Reggina), Taddei, Fernando (Siena) e Adriano (Palermo).