Brasil terá amistoso com Jamaica A seleção da Jamaica virá ao Brasil disputar mais um amistoso com a seleção brasileira. A partida está marcada para o dia 9 de agosto, segundo divulgou hoje o jornal Jamaica Gleaner. A Federação Jamaicana de Futebol recebeu um fax da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em que o secretário geral da entidade, Marco Antonio Teixeira, fez o convite. ?É uma coisa maravilhosa para o nosso futebol. Estou muito feliz, vou começar a trabalhar nisso agora mesmo?, disse o técnico da seleção jamaicana, o brasileiro Clóvis de Oliveira, substituto de René Simões. ?Vou falar com os dirigentes dos clubes, para que tenhamos nossos melhores profissionais disputando esta partida?. Brasil e Jamaica jogaram duas vezes em 1998, pela Copa de Ouro, nos Estados Unidos. Na primeira partida, houve um empate em 0 a 0. Na segunda partida, pelas semifinais, o Brasil venceu por 1 a 0. A reportagem do Jamaica Gealer cita a má fase que o Brasil vem enfrentando no seu futebol, mas diz que esse amistoso será mais do que um teste para a seleção jamaicana. ?Teremos a chance de melhorar muito antes do nosso próximo jogo pelas Eliminatórias da Copa, contra o México, em setembro?, explicou Oliveira.