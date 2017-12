Brasil terá Kléberson contra o Equador Sem poder escalar Edu e Zé Roberto, suspensos, o técnico Carlos Alberto Parreira acabou apostando em Renato e Kléberson no meio-de-campo, para o jogo contra o Equador, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006. Quase três mil pessoas acompanharam hoje o treinamento brasileiro e as 40 mil entradas para a partida de amanhã se esgotaram há mais de 15 dias. O Brasil irá começar o jogo com o time fechando a intermediária para evitar os lançamentos em velocidade nas costas de Cafu e Roberto Carlos. "Nós não vamos poder sair tanto como estamos acostumados. Eu e o Roberto iremos fechar o nosso setor. Não vamos dar as chances que eles estão esperando", jura Cafu.