Brasil termina ano em 3º no ranking A França terminou o ano como seleção líder do ranking da Fifa seguida pela Argentina e Brasil. A lista publicada nesta quarta-feira pela entidade máxima do futebol não trouxe alterações nas dez primeiras colocações, no entato, a Argentina diminuiu a diferença em relação aos franceses e aumentou a vantagem sobre os brasileiros. Os atuais campeões do mundo lideram com 812 pontos contra 802 da Argentina. O Brasil tem 793. Portugal vem em quarto lugar, com 741 pontos, e a Colômbia é a quinta com dois pontos a menos. Depois de sete anos de domínio no ranking da Fifa, a seleção brasileira foi ultrapassada pela França, no último mês de maio, e pela Argentina, em novembro. Fracassos nos Jogos Olímpicos, Copa das Confederações, Copa América e Eliminatórias Sul-Americanas, em detrimento da evolução de seus concorrentes, foram decisivos para o time tetracampeão do mundo terminar o ano na terceira posição. Entre as seleções que mais avançaram na nova publicação está a Costa Rica (30ª) e Austrália, que subiu 24 colocações e ocupa hoje a 48ª. Confira os dez primeiros colocados: 1) França - 812 pontos 2) Argentina - 802 pontos 3) Brasil - 793 pontos 4) Portugal - 741 pontos 5) Colômbia - 739 pontos 6) Itália - 734 pontos 7) Espanha - 730 pontos 8) Holanda - 722 pontos 9) México - 714 pontos 10) Inglaterra - 712 pontos