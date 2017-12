Brasil testa novo ataque contra Irlanda O Brasil faz amistoso contra a Irlanda, nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), em Dublin, com transmissão ao vivo da Sportv. Vai ser o primeiro jogo do ano da seleção e uma nova oportunidade para o técnico Carlos Alberto Parreira preparar o time para o confronto com o Paraguai, em 31 de março, pelas Eliminatórias da Copa de 2006. Além disso, ele poderá testar o ataque formado por Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká, recuperado de contusão - afinal, Rivaldo não foi chamado para não prejudicar o Cruzeiro, que tem compromisso na Libertadores. A TV Globo informou que não vai transmitir a partida da seleção - o que ocorrerá pela primeira vez em 7 anos - porque não pode deixar de honrar compromissos com os anunciantes do seriado Malhação e da novela Chocolate com Pimenta. A emissora alegou que o jogo não foi programado com antecedência suficiente para um acordo com os patrocinadores dos dois programas. O estádio Lansdowne Road vai estar repleto de fanáticos torcedores da Irlanda. Todos os 47 mil ingressos para o amistoso foram rapidamente vendidos e a expecativa em Dublin é muito grande. Os irlandeses encaram o amistoso como uma possibilidade de ver a sua seleção se redimir por não ter se classificado para a Eurocopa deste ano, em Portugal. Da equipe que conquistou o título mundial em 2002 no Japão, apenas três atletas não iniciarão o jogo: o goleiro Marcos, o zagueiro Edmílson e o atacante Rivaldo. Isso demonstra que a anunciada renovação de Parreira, quase dois anos depois da última Copa do Mundo, ainda não vingou. Dida, o atual goleiro titular, estava no Japão como reserva. Kaká, outro escalado para o amistoso, também era suplente na competição de 2002. Somente Zé Roberto, dos 11 escolhidos, não foi à Ásia com o técnico Luiz Felipe Scolari para vencer o Mundial. Parreira sabe que o jogo será difícil pela qualidade e vontade do adversário. "Cada vez que o Brasil entra em campo, a partida ganha em seriedade, deixa de ser um simples amistoso", disse o treinador. "Somos os campeões do mundo e temos um nome a zelar." A idéia de Parreira é fazer algumas experiências, principalmente no meio-de-campo. Kléberson começa como titular, mas Júlio Baptista e Fábio Rochemback devem entrar no decorrer da partida. Na última vez em que Brasil e Irlanda se enfrentaram, os europeus venceram por 1 a 0, também em Dublin. Foi num amistoso em 1987. Antes, a seleção brasileira ganhara em duas oportunidades. Por 2 a 1, em maio de 1974, no Maracanã, com gols de Leivinha e Rivelino; e por 7 a 0, em maio de 1982, com um show de bola de Sócrates, autor de dois gols - Serginho Chulapa marcou outros dois e o zagueiro Luisinho, Zico e Falcão completaram a goleada.