Brasil vacila e não passa de um empate com o Peru

O Brasil foi a Lima e, neste domingo, não passou de um empate por 1 a 1 com o Peru, resultado faz a seleção cair na classificação das Eliminatórias para a Copa de 2010. Agora, a equipe treinada por Dunga está na terceira colocação, atrás do Paraguai, em segundo, e a líder Argentina, que tem quatro pontos de vantagem para a seleção. Veja também: Dunga acha que o empate com o Peru foi um resultado justo Kaká comemora gol, mas diz que foco é a seleção Jogadores saem insatisfeitos com empate no Peru Uruguai e Chile empatam em 2 a 2 pelas Eliminatórias Classificação Calendário / Resultados O jogo começou eletrizante, mas, curiosamente, sem muitos chutes a gol de ambas equipes. Ronaldinho Gaúcho e Robinho articulavam as saídas rápidas da seleção, já por parte dos donos da casa, Guerrero dava um show de habilidade e foi um verdadeiro pesadelo para a defesa brasileira. As mais perigosas foram em uma bomba de longe de Vargas, que, aos 12 minutos, passou raspando a trave esquerda de Júlio César. Para o Brasil, quem chegou mais perto de abrir o placar foi Wagner Love. O atacante driblou a zaga peruana e chutou rasteiro contra a meta de Penny, aos 32, mas a bola passou raspando a trave direita. Só que aos 39, a genialidade de um craque fez a diferença. Kaká, apagado no jogo até o momento, recebeu um bola alta vinda da direita, matou, olhou para o gol, e de 'três dedos' acertou um lindo chute no ângulo da meta peruana. Um verdadeiro golaço. Além de movimentada, a partida teve um primeiro tempo um tanto violento, com faltas duras feitas dos dois lados, mas o árbitro paraguaio Carlos Torres deixava correr, o que prejudicou um pouco o espetáculo. Sorte de Kaká - que poderia ter levado um amarelo aos 30 minutos - cartão que o deixaria de fora do jogo contra o Uruguai, nesta quarta, e adiaria sua volta ao Morumbi. "Quando a gente coloca a bola no chão e faz nosso jogo, sempre conseguimos impor nosso ritmo", explicou o zagueiro Lúcio, que antes de descer para o vestiário, no intervalo, alertava para os erros de passe na saída da seleção, que davam muitas chances para a pressão do ataque do Peru. Comentário que acabou sendo um mau pressagio para o Brasil e que o próprio zagueiro iria ser um dos principais personagens disso. Para o segundo tempo os donos da casa voltaram a campo com uma importante baixa. Guerreiro, disparado o melhor da equipe, teve de dar lugar a Palacios por conta de uma contusão. Mesmo sem seu craque, o Peru partiu para cima do Brasil, que aproveitou a falta de uma marcação mais forte para enfiar boas bolas, como uma que Ronaldinho mandou para Wagner Love, que saiu na cara do gol, Peru 1 Diego Penny; Salas, Santiago Acasiete, Alberto Rodríguez e Juan Vargas ; Carlos Lobaton (De La Haza ); Juan José Jayo (Mendoza ), Nolberto Solano e Jefferson Farfán; Claudio Pizarro e Paolo Guerreiro (Palacios) Técnico: José del Solar Brasil 1 Júlio César; Maicon, Lúcio , Juan e Gilberto; Mineiro, Gilberto Silva, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e Robinho (Elano); Wagner Love (Luís Fabiano) Técnico: Dunga Gols: Kaká, aos 39 minutos do primeiro tempo; Vargas, aos 26 minutos do segundo tempo Árbitro: Carlos Torres (PAR) Renda: Não informado Público: Não informado Estádio: Monumental mas Penny saiu bem e tirou a bola dos pés do atacante brasileiro. Porém, com o passar do tempo, a seleção aceitou a pressão dos donos da casa e recuaram demais, apostando tudo nos contra-ataques, mas dando muitas oportunidades de rebote para os peruanos, que, felizmente, não convertiam em bons chutes contra a meta de Júlio César. Se bem que muito disso foi mérito da defesa do Brasil, que jogava muito bem, principalmente Juan. Aliás, uma das únicas boas chances da seleção saiu do pé de Lúcio, aos 23. Luís Fabiano, que havia acabado de entrar no lugar de Wagner Love, acreditou e levantou uma bola que estava saindo para a linha de fundo. E o zagueiro, de primeira, emendou uma bomba contra o gol peruano, mas Penny fez uma excelente defesa. Mas de herói, Lúcio passou a vilão em questão de três minutos. O Peru ganhou mais um dos inúmeros rebotes e Vargas acertou mais um ótimo chute de longe, a bola bateu no zagueiro e enganou Júlio César, que apenas viu a bola morrer no canto direito de sua meta. Luís Fabiano entrou bem e com isso o Brasil finalmente teve uma referência na área adversária, mas a seleção resolveu sair para o jogo tarde demais e não conseguiu evitar mais um empate fora de casa. Juan teve até uma grande chance no último lance da partida, mas o zagueiro acertou uma forte cabeçada que explodiu na trave.