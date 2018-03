Brasil vai à final da Copa Ouro Meninos valentes, atrevidos e bons de bola. Com esse repertório, os garotos da seleção Sub-23 garantiram a classificação à final da Copa Ouro, nesta quarta-feira, em Miami. A vitória foi dramática, exigiu personalidade. O Brasil perdia por 1 a 0 para os Estados Unidos até os 43 minutos do segundo tempo, quando Kaká empatou, levando a decisão para a porrogação com morte súbita. Aos 9 minutos, Diego, de pênalti, marcou o gol de ouro, o gol da classificação: 2 a 1. Brasil na final. O adversário sai nesta quinta-feira, no confronto entre México e Costa Rica. A decisão será domingo, às 14h do Brasil, na Cidade do México. Até chegar à prorrogação, o técnico Ricardo Gomes repetiu a tática do jogo contra a Colômbia. Colocou o Brasil marcando a saída de bola dos norte-americanos. Durante dez minutos, os Estados Unidos ficaram sem ação. Diego e Kaká, sem marcação forte, tinham liberdade para armar o ataque. De jogada da dupla, Kaká - de calcanhar - serviu Nilmar em condições de marcar o primeiro gol. O garoto do Inter arrumou a bola com a mão e mandou para a rede. O árbitro Carlos Batres, da Guatemala, anulou. Os Estados Unidos deram o primeiro susto aos 11 minutos. Foi em um contra-ataque. Seus jogadores chegaram rápido na área do goleiro Gomes. Lewis bateu cruzado, forte, e quase marcou o gol. A seleção Sub-23 continuava apostando no talento de Diego e Kaká. O time, bem estruturado, trabalhava para os dois. Com 20 minutos, tinha o domínio do jogo. Chegava rápido à zona de gol. Aos 23, Kaká fez uma bela jogada. Saiu da esquerda e foi abrindo em diagonal até ficar de frente para o gol. Deu um tapa de direita, a bola bateu no pé da trave. Keller só olhou. Kaká comandava o Brasil. Com personalidade, partia em velocidade para o ataque. Diego, apesar de prender um pouco a bola, estava ativo no jogo. Sofreu faltas e fez jogadas de efeito. O problema do time: falta de precisão nas finalizações. O Brasil dominou o primeiro tempo mas não conseguiu marcar o gol. No segundo tempo, Ricardo Gomes voltou com a mesma equipe. Exigiu atenção na marcação e capricho nos chutes a gol. Pressão total da seleção. Aos 14 minutos, o árbitro anulou gol legítimo de Nilmar. Os norte-americanos foram ao ataque em seguida e Bocanegra marcou de cabeça na falha da zaga brasileira, aos 17 minutos. Estados Unidos 1 a 0. O gol desestabilizou o time brasileiro. Os adversários reforçaram a defesa - um paredão. Aos 30, Gomes trocou o apagado Robinho por Carlos Alberto. A seleção pressionava atrás do empate. Os meninos estavam acesos de novo, com os nervos no lugar. Ewerthon entrou aos 41, na vaga de Paulo Almeida. Em sua primeira jogada, recebeu belo passe de Diego, driblou o zagueiro e bateu forte. O goleiro rebateu e Kaká, de pé esquerdo, tocou para empatar, aos 43. Justiça em Miami. A sorte seria decidida na prorrogação, com morte súbita. Sob os gritos de "Brasil! Brasil!", os meninos, com muito atrevimento, foram em busca do gol de ouro. De uma tabela de Diego e Kaká, o primeiro ficou com o rebote do goleiro e tocou para gol. Gibbs desviou com a mão: pênalti. Diego, aos 9 minutos, bateu sem medo e levou o Brasil à decisão da Copa Ouro.