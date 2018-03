Brasil vai à final no Futebol de Areia A seleção brasileira goleou Portugal por 7 a 2 neste sábado de manhã e se classifocu para a final do 10º Campeonato Mundial de Futebol de Areia, que está sendo realizado na arena montada nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro. Na final, o Brasil vai enfrentar a Espanha, repetindo a final do ano passado. O time brasileiro ganhou 8 dos 9 mundiais realizados até aqui. Os gols do Brasil foram marcados por Benjamin (3), Buru (2) e Jorginho (2). Madjer marcous os gols da seleção portuguesa.