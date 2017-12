Brasil vai à semifinal no Mundial Sub-20 Em sua melhor apresentação até aqui, a seleção brasileira goleou o Japão por 5 a 1, nesta sexta-feira, e garantiu uma vaga nas semifinais do Mundial de Futebol Sub-20 que está sendo disputado nos Emirados Árabes. Na semifinal, marcada para segunda-feira, ao meio-dia (horário de Brasília), o time brasileiro vai enfrentar a Argentina, que passou pelos EUA na prorrogação com o gol de ouro (de pênalti) - no tempo normal, houve empate por 1 a 1. Na outra semifinal do Mundial, a Espanha pega a Colômbia. Os espanhóis se classificaram ao vencerem o Canadá por 2 a 1. Já os colombianos, por sua vez, passaram pelos Emirados Árabes (1 a 0). A equipe brasileira - que vinha de partidas ruins e já provocava desconfiança do torcedor - desta vez deslanchou. Começou o jogo de forma fulminante e com 15 minutos já vencia por 3 a 0 - gols de Daniel Carvalho (2) e Kléber. Ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, Nilmar ampliou para 4 a 0. Na segunda etapa, a equipe não repetiu o mesmo desempenho. Ao invés de atacar, o time do técnico Marcos Paquetá preferiu apenas administrar a vantagem. No finalzinho saíram mais dois gols. Aos 43 minutos, Hirayawa fez de cabeça o único gol do time japonês. Mas aos 46, Nilmar fez o segundo seu no jogo e o quinto do Brasil.