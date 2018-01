Brasil vai em busca do penta no Sub-20 Três anos depois de a seleção brasileira conquistar o pentacampeonato, na Copa da Coréia/Japão, chegou a vez de o time Sub-20 buscar o quinto título mundial, em competição que começa na sexta-feira, na Holanda. A equipe, dirigida pelo técnico Rene Weber, aposta na experiência de seus atletas para alcançar o primeiro lugar. O elenco tem, em sua maioria, jogadores bastante vividos no futebol, com presença marcante entre os titulares de seus times. É o caso, por exemplo, do atacante Diego Tardelli e do zagueiro Edcarlos, ambos do São Paulo, do defensor Leonardo, do Santos, dos meio-campistas Diego, do Fluminense, e Fellype Gabriel, do Flamengo, e do atacante Rafael Sobis, do Internacional. O currículo dos atletas põe o Brasil como favorito do torneio, reconhecem dirigentes, jogadores e comissão técnica. "O time é forte", resumiu Rene Weber. "Nossa única intenção é conquistar o título, porque o grupo é bom e conta com atletas que treinam e jogam nas equipes principais de seus clubes", analisou Branco, coordenador-técnico da seleção e lateral-esquerdo campeão do mundo em 1994. Na realidade, há o lado bom e o ruim de se usar uma base experiente. O elenco ganha em força, mas um dos objetivos das competições de jovens acaba perdendo o sentido, o de revelar bons jogadores. O Brasil é o atual campeão da categoria. A última disputa ocorreu em 2003, nos Emirados Árabes. Na final, a seleçaõ derrotou a Espanha por 1 a 0, gol de Fernandinho, do Atlético-PR. Se repetir o resultado neste ano, os brasileiros vão se isolar no ranking de títulos. Hoje, dividem o primeiro lugar com a Argentina, também com quatro conquistas. As principais ameaças, de acordo com a comissão técnica, são justamente a Espanha e a Argentina. A equipe iniciou a preparação no fim do mês passado, na Granja Comary, em Teresópolis, onde ficou até sábado. A delegação chegou domingo à Holanda, sede da Copa do Mundo Sub-20. No último jogo-treino preparatório para o torneio na Europa, fácil vitória por 4 a 0 sobre o Madureira, no Rio. Os gols foram marcados por Fellype Gabriel (2), Quirino e Edcarlos. A estréia do Brasil será no dia 12, contra a Nigéria. No dia 15, o adversário será a Suíça e, no dia 18, a Coréia do Sul. O time não deverá ter nenhuma dificuldade para avançar às oitavas-de-final. A primeira fase do Mundial é dividida em seis grupos de quatro seleções. As duas melhores de cada avançam. As outras quatro que obtiverem maior pontuação, independentemente da chave que ocupam, também se classificarão. A final está marcada para o dia 2 de julho, na cidade de Utrecht.