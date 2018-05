Brasil vai enfrentar Portugal na primeira fase da Copa

A estreia do Brasil será realizada no dia 15 de junho em 2010 contra a Coreia do Norte, em Johannesburgo, no Estádio Ellis Park. No dia 20, novamente em Johannesburgo, o Brasil vai enfrentar a seleção da Costa do Marfim no Estádio Soccer City. A equipe dirigida por Dunga encerra a sua participação na primeira fase com jogo diante de Portugal, em Durban, no Estádio de Durban, em 25 de junho.

Caso avance, o Brasil vai enfrentar nas oitavas de final uma equipe do Grupo H, que conta com Espanha, atual campeã da Eurocopa e uma das favoritas ao título do Mundial, Honduras, Chile e Suíça.

África do Sul e México vão abrir a Copa do Mundo de 2010 no dia 11 de junho, no Estádio Soccer City, em Johannesburgo. Os anfitriões terão uma chave complicada e podem ser o primeiro país-sede a não passar da fase de grupos. Além dos mexicanos, os sul-africanos, que são dirigidos por Carlos Alberto Parreira, vão duelar com a França, atual vice-campeã mundial e campeã em 1998, e o Uruguai, que venceu a Copa em 1930 e 1950.

A cerimônia foi comandada pelo secretário-geral da Fifa, Jerome Valcke, e pela atriz sul-africana Charlize Theron. E a África do Sul aproveitou para apresentar parte da sua cultura. Assim, aconteceram apresentações do coral gospel Soweto, do cantor sul-africano Johnny Clegg e da cantora Angélique Kidjo, do Benin.

Confira os grupos da Copa do Mundo de 2010:

Grupo A

África do Sul

México

Uruguai

França

Grupo B

Argentina

Nigéria

Coreia do Sul

Grécia

Grupo C

Inglaterra

Estados Unidos

Argélia

Eslovênia

Grupo D

Alemanha

Austrália

Sérvia

Gana

Grupo E

Holanda

Dinamarca

Japão

Camarões

Grupo F

Itália

Paraguai

Nova Zelândia

Eslováquia

Grupo G

Brasil

Coreia do Norte

Costa do Marfim

Portugal

Grupo H

Espanha

Suíça

Honduras

Chile