Brasil vai enfrentar seleção de Lucerna antes da Copa A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta quarta-feira o adversário do Brasil no amistoso do dia 30 de maio, na Basiléia. Será uma seleção de Lucerna, a cidade que hospedará o time de Carlos Alberto Parreira por duas semanas na Suíça antes da viagem da delegação para a Alemanha, na fase final de preparação para a disputa da Copa do Mundo. No dia 4 de junho, ainda na Suíça, o Brasil vai enfrentar a Nova Zelândia - mas este jogo está programado para acontecer em Genebra. Esses vão ser os únicos dois amistosos da seleção até a estréia no Mundial, que acontece em 13 de junho, contra a Croácia. A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo será anunciada pelo técnico Carlos Alberto Parreira no dia 15 de maio. Depois disso, a delegação embarca para a preparação na Suíça em 21 de maio. E só vai para a Alemanha em 4 de junho.