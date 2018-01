Brasil vai jogar contra a Guatemala Enfim, a seleção brasileira já sabe com quem vai jogar dia 27 de abril: o adversário será a Guatemala, terceira colocada nas Eliminatórias do Mundial de 2006 entre os países da América do Norte e Central. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) havia anunciado que o amistoso seria disputado com a Argentina, que desistiu de vir ao Brasil. Em seguida, houve acerto com o Equador. Os vizinhos, no entanto, também voltaram atrás. O Uruguai esteve na lista, mas a negociação não avançou. Finalmente, a Guatemala aceitou realizar a partida, que marcará os 40 anos de fundação da Rede Globo. O jogo vai ser disputado no Pacaembu, em São Paulo, e a seleção contará apenas com atletas em atividade no País. A convocação para o amistoso será feita na segunda-feira, no Rio. "Não podemos menosprezar a Guatemala, até porque ela está bem nas eliminatórias. Mas é claro que se o jogo fosse contra a Argentina ou o Uruguai, principalmente o primeiro, que era nosso objetivo, a partida teria outra repercussão", disse o técnico Carlos Alberto Parreira.