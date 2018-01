Brasil vai pegar Equador em amistoso A CBF tomou duas decisões importantes nesta sexta-feira: definiu que o amistoso que a seleção brasileira disputará no dia 27 de abril será contra o Equador, no Pacaembu, e marcou o jogo do dia 5 de junho contra o Paraguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, para Porto Alegre - ainda não está decidido se a partida será no Olímpico ou no Beira-Rio. O amistoso do dia 27 de abril fará parte das comemorações dos 40 anos da TV Globo. A intenção era trazer a Argentina, mas não houve acordo. Depois, pensou-se no Uruguai. Mas acabou sobrando o Equador. Parreira convocará apenas jogadores que atuam no Brasil.