Brasil vai sediar Mundial de Futsal A Fifa anunciou, hoje, em Leipzig, que o Brasil será a sede do Mundial de Futsal em 2008, algo que já vinha sendo especulado nos últimos meses, mas não estava confirmado. Jogando em casa, a equipe, uma das mais fortes do mundo, terá boa oportunidade de dar o troco na Espanha, por quem foi derrotada em 2004, em Taiwan, na semifinal ? 5 a 4 nos pênaltis, depois de empate por 2 a 2. O presidente da entidade, Joseph Blatter, ainda disse que o Comitê Executivo decidiu levar à frente, no ano que vem, a idéia de abolir a participação de jogadores acima de 23 anos em Jogos Olímpicos, já a partir de 2008, em Pequim. ?Vamos levar o assunto ao Congresso da Fifa no ano que vem.? O Congresso pode aprovar ou não. As seleções foram liberadas a convocar três atletas com mais de 23 anos desde a Olimpíada de Atlanta, em 1996. O assunto sempre provocou discussão. Para muitos, a Olimpíada deveria ser disputada apenas por jovens ? para dar a oportunidade a eles de ganhar experiência e para deixar que jogadores de grande destaque se apresentem apenas na Copa do Mundo. O torneio feminino na Olimpíada também terá mudança. Passará a ter 12 equipes. Em Atenas, onde o Brasil foi vice-campeão, houve 10 participantes.