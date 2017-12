Brasil vai treinar de portas abertas em Offenbach O Comitê Organizador da Copa anunciou neste sábado que a seleção brasileira vai permitir que o público assista ao treinamento marcado para a próxima quinta-feira, em Offenbach, localizada na região oeste do país. "O treino público acontecerá dia 8, às 16h45 (horário local), no estádio de Offenbach, que fica a 22 km do campo-base da seleção brasileira, situado em Königstein", informou o Comitê, em comunicado. De acordo com os organizadores, cada uma das 32 seleções deverá permitir o acesso do público em ao menos uma sessão de treinamentos. Para o caso da seleção brasileira, a expectativa é de presença de grande número de espectadores. "O dispositivo de segurança será tema de uma reunião especial entre as autoridades locais, regionais e a polícia", agregou o comunicado. Neste sábado, a equipe brasileira realiza seu último treino em Weggis, na Suíça. No domingo, o Brasil joga contra a Nova Zelândia, em Genebra. Após a partida, a delegação embarca para Frankfurt, na Alemanha, onde serão recepcionados pelo Comitê Organizador da Copa. No domingo, o Brasil fará um amistoso contra a Nova Zelândia - o último antes da estréia no Mundial contra a Croácia, no dia 13, em Berlim. Do aeroporto, todos viajarão de ônibus para a pequena cidade de Königstein (cerca de 20 km de distância), local de concentração do Brasil durante a primeira fase da Copa.