Brasil vai usar uniforme inspirado em 1914 A seleção brasileira vai usar um uniforme diferente no amistoso desta quinta-feira contra a França, em Paris, nas comemorações do centenário da Fifa. Ao contrário da tradicional camisa amarela, a equipe brasileira vai entrar no gramado do Stade De France com um uniforme inspirado na primeira partida oficial da Seleção, disputada em 1914 contra a equipe inglesa Exeter City, no Rio de Janeiro, no jogo que marcou a fundação da CBD (Confederação Brasileira de Desportos) e que mais tarde se transformaria na CBF. Naquele jogo, disputado no dia 21 de julho no estádio das Laranjeiras, a equipe brasileira venceu por 2 x 0. O mesmo uniforme foi usado no primeiro jogo internacional da seleção, contra a Argentina em Buenos Aires, em setembro daquele ano (os brasileiros ganharam dos rivais sul-americanos por 1 a 0). Para este jogo comemorativo, a Fifa solicitou à CBF que o Brasil se apresentasse com um uniforme histórico. A Nike, como fornecedora oficial da CBF, realizou uma pesquisa detalhada, estudando antigos uniformes da seleção para desenvolver o uniforme adequado para esta partida que celebrará o centenário da entidade. A camisa é branca, assim como o calção, tem gola pólo, cordões no decote e será usada apenas no primeiro tempo do amistoso (no segundo, o time brasileiro voltará a vestir seu uniforme atual). As duas mangas possuem listras azuis, sendo que na manga direita está o selo comemorativo dos 100 anos da FIFA e, na esquerda, o logo da Nike. Do lado esquerdo do peito, encontra-se o logo da extinta CBD, confeccionado em feltro, como nos uniformes antigos. Os números são feitos de tecido e recortados e costurados nas costas. Apesar do design idêntico ao da camisa de 90 anos atrás, a Nike desenvolveu este uniforme incorporando os benefícios da tecnologia atual.