Brasil vê novo êxodo de jogadores O fenômeno se repete. A exemplo do que ocorreu no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando várias equipes perderam alguns de seus melhores jogadores para o futebol do exterior no meio da competição, nestes últimos dias alguns clubes ficaram privados de seus destaques, que estão a caminho, principalmente, da Europa. E muitos outros negócios devem ser fechados até setembro, quando começam os principais campeonatos do Velho Continente. A conseqüência é o esvaziamento do Brasileiro - até porque, via de regra, as "peças de reposição? não são do mesmo nível das que foram retiradas - e alguns times podem ter suas campanhas comprometidas. Cruzeiro e Santos, atuais campeão e vice brasileiros, são os melhores exemplos deste risco. O time mineiro simplesmente perdeu aquele que foi seu principal jogador nos últimos tempos: Alex. Brigado com a torcida, exerceu o direito que tinha de definir o seu destino e assinou contrato de três anos com o Fenerbahce, da Turquia. "A proposta era irrecusável. Tive outras (Paris Saint-Germain, entre elas), mas a da Turquia foi a melhor?, disse Alex. ?Além disso, queria voltar à Europa, pois minha primeira experiência lá não foi boa?, completou, numa referência aos problemas que teve em sua passagem pelo Parma italiano. Os problemas do Cruzeiro não se resumem à saída de Alex: o lateral Maicon vai para o Mônaco francês e o volante Maldonado pode ir para o Brescia italiano. Reposições? Dentro das possibilidades, avisam os cartolas. Caso parecido com o do Santos, que perdeu os zagueiros Alex (PSV holandês) e Alcides (Benfica) e o volante Paulo Almeida (Benfica). Além disso, o volante Renato está indo para o Bayer Leverkusen alemão. E há sempre o risco de Diego sair, assim como Elano, que recentemente foi sondado pelo Paris Saint-Germain. Vanderlei Luxemburgo, claro, quer reforços. A diretoria concorda. "Nosso grupo atual conta com 18, 19 atletas profissionais. Precisamos urgentemente contratar pelo menos mais três?, reconhece o diretor de futebol Francisco Lopes, que negocia com jogadores como os zagueiros Antonio Carlos, jogador experiente, e Danilo, revelação do Paulista de Jundiaí. Mas ele avisa: o Santos não abrirá mão da política de revelar talentos. O Palmeiras também é vítima dos "ataques predatórios? dos europeus. Está perdendo seu principal jogador, o atacante Vágner Love, para o CSKA, da Rússia. Pior: só vai pegar US$ 5 milhões dos US$ 9 milhões da transação. O São Paulo também pode ficar sem seu goleador, cortejado por Barcelona e, dizem, pelo Porto e Sevilha. Mas os dirigentes tentam, ao menos, receber um bom dinheiro. Se não for possível os US$ 20 milhões estabelecidos por cláusula rescisória, certamente o Tricolor pretende receber bem mais que os US$ 6 milhões que o Barça propôs inicialmente. Certo mesmo é que o clube não terá no segundo semestre o lateral-esquerdo Gustavo Nery, negociado com o Werder Bremen alemão, nem o meia Marquinhos, que será devolvido ao Bayer Leverkusen. Os clubes cariocas, que já não estão muito bem das pernas, também sofrem com o êxodo de jogadores. O Vasco perdeu quase todos os seus jogadores experientes: Marcelinho Carioca foi para a França; Beto está indo para o Japão; e Alex Alves negocia com a Coréia do Sul. Além disso, Robson Luís pode ir para o Japão e o goleiro Fábio, para o Benfica. O presidente Eurico Miranda diz não ter como impedir a saída de jogadores. Nem seu "colega? de Flamengo, Márcio Braga. O Flamengo, aliás, espera fazer algum dinheiro com seu único craque, Felipe, que, segundo se comenta, tem várias propostas da Europa.