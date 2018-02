Brasil vence a primeira em Toulon A seleção brasileira sub-20 obteve, nesta sexta-feira, a primeira vitória no Torneio de Toulon, na França, ao derrotar o Japão, por 3 a 1, em jogo da segunda rodada. O Brasil marcou com Alex e Dennys (2). O Japão descontou com Shingo Hyodo. Na primeira partida, a seleção perdeu de Portugal por 1 a 0. Domingo, os brasileiros encaram a Suécia.