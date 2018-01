Brasil vence Alemanha na prorrogação A seleção brasileira está na semifinal do Campeonato Mundial Sub-20, disputado na Holanda. Nesta sexta-feira, o Brasil ganhou da Alemanha na prorrogação, por 2 a 1, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. O próximo adversário sai do confronto entre Argentina e Espanha. Nesta sexta-feira, na cidade de Tilburg, a Alemanha saiu na frente, com o gol de Huber. Mas o atacante Diego Tardelli (São Paulo) empatou aos 37 minutos do segundo tempo. Depois, já na prorrogação, o lateral-direito Rafinha (Coritiba) garantiu a vitória brasileira. Argentina e Espanha decidem neste sábado quem fará a semifinal contra o Brasil, em jogo marcado para terça-feira, na cidade holandesa de Ultrecht. Também nesta sexta-feira, o Marrocos eliminou a Itália nos pênaltis, após empate por 2 a 2. A seleção marroquina irá enfrentar agora o vencedor de Holanda x Nigéria.