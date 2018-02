Brasil vence Argentina no Sul-Americano sub-17 por 2 a 0 A seleção brasileira sub-17 derrotou nesta sexta-feira a Argentina, por 2 a 0, em partida válida pela primeira rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano da categoria, realizado no Equador. Os gols da vitória foram marcados pelos atacantes Maicon, aos 45 minutos do primeiro tempo, e Lulinha, aos 11 da etapa complementar - Lulinha, que pertence ao Corinthians, foi um dos principais atletas em campo. Em outro duelo pelo Sul-Americano, a Colômbia superou a torcida e derrotou o Equador. A outra partida do hexagonal será disputada ainda nesta sexta-feira, entre Peru e Venezuela. As seis seleções que participam do fase final estão garantidas para a disputa dos Jogos Pan-Americanos do Rio, que começam em julho. Os quatro melhores se classificam para o Mundial da categoria, que acontecerá na Coréia do Sul. O Brasil volta a campo pelo Sul-Americano no próximo domingo, contra o Peru.