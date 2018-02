Brasil vence Chile e fica perto da classificação no Sub-17 O Brasil venceu na noite deste sábado o Chile por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Sul-Americano Sub-17, que acontece no Equador. Os gols da seleção foram marcados ainda no primeiro tempo, com Maicon, aos 9 minutos, e Felipe, aos 42. Na próxima segunda-feira, o Brasil enfrenta os anfitriões do Equador, partida que pode garantir a classificação para o hexagonal final da competição. A seleção aparece na vice-liderança do grupo A do Sul-Americano, com seis pontos, um a menos que o Peru, que garantiu sua classificação após o empate com o Equador. Para ficar de fora do hexagonl final, o time do técnico Edgar Pereira precisa perder para o Equador, enquanto o Chile, que joga contra a Bolívia, tem de tirar uma diferença de sete gols no saldo.