Brasil vence China e mantém chances A seleção brasileira Sub-23 manteve as chances de classificação à final do Torneio Internacional do Catar ao vencer, de virada, nesta quarta-feira, a China por 3 a 2. Para tanto, a equipe terá de torcer por um tropeço do Egito diante da República Checa. Os gols brasileiros foram marcados por Júlio Baptista (2) e Kaká enquanto Wang Sheng fez para os chineses. Com o resultado, os brasileiros somaram oito pontos contra sete dos egípcios. Caso o Egito empate com os checos, o Brasil ficará de fora da decisão.