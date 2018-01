Brasil vence Colômbia no Sub-20 A seleção brasileira Sub-20 derrotou na madrugada desta terça-feira a Colômbia, por 3 a 2, pela segunda rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano da categoria, em Maldonado, no Uruguai. A vitória do Brasil foi emocionante: Jean marcou o terceiro gol aos 46 minutos do segundo tempo, apenas dois minutos depois de Aguilar ter empatado a partida. O Brasil abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo com Felipe Melo, que acertou um chute no ângulo esquerdo do goleiro Landázuri. A seleção colombiana não se encontrou e os brasileiros acabaram em vantagem na primeira etapa. A Colômbia voltou animada no segundo tempo e, logo aos 6 minutos, o zagueiro Daniel tentou tirar de cabeça uma bola sem perigo da área brasileira e acabou encobrindo o goleiro Jefferson, marcando gol contra. Após o empate, o Brasil voltou a jogar melhor. Aos 20 minutos, depois do lançamento de Dagoberto na área, Willian subiu mais que os zagueiros colombianos e fez de cabeça o segundo gol brasileiro. No final da partida, quando a vitória brasileira parecia segura, Aguilar arriscou um chute de longa distância e empatou novamente para a Colômbia. Dois minutos depois, aos 46, Jean pegou uma bela bola de fora da área e marcou o gol da vitória brasileira. Nesta segunda-feira, a Argentina goleou o Equador por 4 a 0. Esses dois jogos fecharam a segunda rodada da fase final do torneio. No domingo, Paraguai havia derrotado o Uruguai por 2 a 1. Com isso, Argentina, Brasil e Paraguai lideram com 4 pontos cada, seguido da Colômbia, com 3, Uruguai, com 1, e o Equador, sem nenhum ponto. Os quatro primeiros colocados se classificam para o Mundial, que acontece em março, nos Emirados Árabes Unidos.