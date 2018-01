Brasil vence Coréia do Norte no Sub-17 O Brasil passou sufoco, mas conseguiu vencer a Coréia do Norte por 3 a 1 na prorrogação, nesta segunda-feira, e garantiu sua classificação para as semifinais do Mundial Sub-17, que está sendo disputado no Peru. Com isso, a seleção brasileira enfrenta a Turquia, na sexta-feira, na cidade de Trujillo. A vitória brasileira poderia ter sido garantida no tempo normal, graças ao gol de Ramon, aos 3 minutos do segundo tempo. Mas Kim Kyong Il empatou aos 37 minutos e a partida foi para a prorrogação. Lá, a seleção fez o segundo com Celso, aos 7 minutos do primeiro tempo, e Igor, aos 15 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória por 3 a 1. Na outra semifinal do torneio, também na sexta-feira, se enfrentam México x Holanda. Os holandeses se classificaram nesta segunda ao vencer os Estados Unidos por 2 a 0.