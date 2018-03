Brasil vence e avança na Copa Ouro Bem mais soltos em campo, os garotos do Brasil sub-23 fizeram uma partida digna de seleção brasileira e derrotaram a Colômbia por 2 a 0 na noite deste sábado, em Miami, e garantiram vaga nas semifinais da Copa Ouro. Ao contrário de outras partidas, a seleção mostrou personalidade e deixou claro que ainda há muito potencial ainda a ser explorado. Diego se mexeu bastante e deu velocidade à equipe. Assim como Kaká, que além de atuar como autêntico armador, fez os dois gols da seleção. Robinho se esforçou, arriscou alguns chutes e fez sua melhor partida na competição e Nilmar, atrevido e incansável, surpreendeu. O Brasil era rápido, mas parecia ansioso no início do jogo. O tempo foi passando e as tabelas começaram a aparecer. Pior para os colombianos. Aos 22, Kaká recebeu da esquerda e chutou forte, Mondragón defendeu. Aos 30, Diego avançou pelo lado direito, driblou um e rolou a bola para entrada da área. Kaká aproveitou e chutou forte, por cima. O gol amadurecia. A Colômbia marcava duro (Robinho sabe bem disso, apanhou bastante; Júlio Baptista também) e quando chegava no ataque levava perigo. Mas a defesa, bem postada, com Alex e Luisão, soube conter os adversários. O primeiro gol veio aos 41, com chute certeiro de Kaká depois de passe de Robinho, um golaço, no canto esquerdo de Mondragón. No segundo tempo, o meia são-paulino resolveu fazer ainda mais bonito, e no outro lado do gol. Aos 21, num lance aparentemente despretensioso, avançou para a entrada da área, deu uma "meia-lua" no defensor e acertou o canto direito do goleiro. O Brasil volta a campo pelas semifinais da Copa Ouro, quarta-feira, contra os EUA, que também na noite deste sábado golearam Cuba por 5 a 0.