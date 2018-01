Brasil vence e garante vaga no Mundial O Brasil venceu o Chile por 2 a 1, nesta quarta-feira à noite, em Manizales, na Colômbia, e já garantiu vaga no Mundial Sub-20 da Holanda, que acontece em junho. Além disso, a seleção ainda tem chances de ser campeã do Sul-Americano - enfrenta a Argentina no domingo, pela última rodada do hexagonal final. No jogo desta quarta-feira, Evandro abriu o placar para o Brasil aos 7 minutos do segundo tempo, cobrando pênalti. Mas Juan Lorca empatou aos 38. Já nos acréscimos, aos 47, Rafael Sóbis garantiu a vitória brasileira em cobrança de falta. No outro jogo disputado nesta quarta-feira pelo Sul-Americano Sub-20, o Uruguai venceu a Venezuela por 2 a 1.