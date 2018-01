Brasil vence e garante vaga no Sub-20 A seleção brasileira Sub-20 garantiu vaga no Mundial da categoria, que acontece em março nos Emirados Árabes. A classificação veio com a vitória sobre o Uruguai, por 2 a 1, nesta terça-feira à noite, na última rodada do hexagonal final do Campeonato Sul-Americano. Com 10 pontos ganhos, o Brasil ainda pode conquistar o título da competição, mas depende de um empate entre Argentina e Colômbia, que jogam na madrugada desta quarta-feira - argentinos têm 8 e colombianos estão com 7 pontos. Além do Brasil, Paraguai, Argentina e Colômbia foram as outras seleções classificadas para o Mundial Sub-20 - Uruguai, que organizou o Sul-Americano, e Equador ficaram fora. Os paraguaios já haviam garantido a vaga na preliminar da partida dos brasileiros, ao vencerem os equatorianos por 3 a 2. Contra o Uruguai, o Brasil só precisava de um empate para se classificar. Mas conseguiu a vitória com um gol no último minuto de jogo. Jogando no estádio Centenário, em Montevidéu, os brasileiros começaram melhor e abriram o placar com o atacante Dagoberto, logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Os uruguaios empataram aos 19 da segunda etapa, com Jorge Martínez. O Uruguai foi com tudo para o ataque, em busca do gol que lhe daria a vitória e a classificação para o Mundial. Aí, aos 40 minutos, o técnico Valinhos trocou Dagoberto por Jussiê. A mudança deu certo e o atacante do Cruzeiro marcou o gol da vitória brasileira aos 45. O Brasil jogou com: Jefferson; Daniel, Alcides, André Bahia e Jean (Anderson); Dudu, Felipe Melo, Cleiton Xavier e Carlos Alberto (Juninho); Daniel Carvalho e Dagoberto (Jussiê). Técnico: Valinhos.