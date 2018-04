Brasil vence e mantém liderança A seleção brasileira teve pressa, na partida deste domingo à tarde contra a Bolívia, no Morumbi. Talvez para compensar a execucação bonita ? mas demorada ? do hino nacional, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Adriano & cia. partiram para cima dos lanternas das Eliminatórias da América do Sul e mostraram, com menos de um minuto, quais eram os donos da bola. Para não deixar dúvidas, marcaram três gols no primeiro tempo e ensaiaram uma lavada. Mas no fim, saíram do estádio paulistano com 3 a 1, que lhes manteve a liderança na região, com 16 pontos, e a liderança ? 4 vitórias e 4 empates. Robson Fernandjes/AEO amor é lindo: Ronaldo adiou o embarque com a seleção para ficar noivo de Daniella Cicarelli Assim que o pianista Artur Moreira Lima e a orquestra e do Instituto Bacarelli deixaram o gramado, começou aquela que pareceria exibição história do Brasil. Logo na saída, Ronaldo é lançado, em impedimento só captável pelo tira-teima, e provoca escanteio. Na cobrança de Juninho Pernambucano, o volante Edu sobe mais do que a zaga boliviana e encontra Ronaldo livre, com o trabalho de empurrar para o gol. Eram passados só 50 segundos de jogo e os 56 mil torcedores que aproveitaram a bonita tarde de fim de inverno já se encantavam com os maestros da bola. Euforia que aumentou aos 12 minutos, quando Roberto Carlos cobrou falta e encontrou Roque Júnior no meio da área rival. O zagueiro do Bayer Leverkusen dominou, deu o corte em Cristaldo, mas foi derrubado. O encarregado de cobrar o pênalti foi Ronaldinho Gaúcho, que não errou e mandou fora do alcance de Fernandez. Não faltava mais nada. Com 2 a 0 em tão pouco tempo, ruíam os sonhos do técnico Blacut de voltar para La Paz com um ponto. A Bolívia entregou-se e viu o Brasil tocar a bola. Os jogadores perceberam a fragilidade do rival e trataram de não se desgastar. A torcida fez sua parte, ao comandar ?olé?, aos 43 minutos. Depois de bela troca de passes, Ronaldinho Gaúcho lançou para o alto e Adriano fez 3 a 0, de cabeça. A Bolívia tentou mudar, na etapa final, com a entrada de Tufiño e Arana para fazer companhia a Bottero, que passou o primeiro tempo na correria, abandonado no ataque. A tática aparentemente deu certo, aos 3 minutos em chute de Cristaldo que foi ao gol, mas contou com a ajuda de Edmilson, que deslocou Julio Cesar com uma cabeçada fora de hora. O Brasil não alterou o ritmo, sem forçar foi criando oportunidades, mas Ronaldo, Alex, Adriano, Ronaldinho Gaúcho viram seus chutes pararem nas mãos de Fernandez, que evitou vexame de sua seleção. De qualquer forma, meio tempo bastou para a seleção provar o que todo mundo sabia ? ganharia sem muito esforço. A Seleção volta a campo na quarta-feira, em Berlim, para a partida amistosa contra a Alemanha. Pelas eliminatórias o time volta a jogar no dia 9 de outubro, contra a Venezuela, em Caracas. No dia 13, pega a Colômbia, em Maceió.