Brasil vence e se classifica no Sub-17 A seleção brasileira derrotou a Venezuela por 3 a 1, nesta quinta-feira, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e já garantiu vaga na fase final do Campeonato Sul-Americano Sub-17. O Brasil está com 9 pontos em três jogos disputados no grupo A, o mesmo que o Uruguai, a quem enfrenta no sábado, na decisão do primeiro colocado da chave.