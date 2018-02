Brasil vence e vai à semifinal em Toulon A seleção brasileira Sub-20 está nas semifinais do Torneio de Toulon, na França. A equipe treinada por René Weber garantiu sua classificação neste domingo, ao vencer a Suécia por 2 a 0, no encerramento da primeira fase da competição. Na quarta-feira, o Brasil vai disputar contra a anfitriã França uma vaga na decisão. A vitória deste domingo foi conseguida de maneira tranqüila. A seleção fez um gol em cada tempo. O primeiro, aos 33 minutos da etapa inicial, foi marcado por Fernandinho, meio-campista do Atlético Paranaense. O segundo gol foi de Roncatto, atacante do Guarani, a nove minutos do final da partida. O Brasil terminou a primeira fase em primeiro lugar no grupo A, com seis pontos. Pega a França, pois os donos da casa ficaram em segundo na outra chave, a B. A outra semifinal terá a seleção da China, que surpreendentemente fez a melhor campanha do grupo B, contra a Suécia, segunda colocada na chave dos brasileiros. A seleção treinada por René Weber estreou no Torneio de Toulon perdendo para Portugal ? que acabaria eliminado ? por 1 a 0. Na segunda partida, fez 3 a 1 no Japão e depois bateu a equipe sueca.