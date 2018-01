Brasil vence EUA no primeiro tempo A seleção brasileira fez um primeiro tempo razoável e conseguiu vencer os Estados Unidos por 1 a 0, em partida válida pela segunda rodada do grupo B da Copa das Confederações. Com a entrada de Alex no meio-de-campo, o time produzir melhor se comparado com o jogo contra Camarões e chegou algumas vezes com perigo ao gol norte-americano. O único gol da partida até aqui, foi marcado aos 22 minutos pelo centroavante Adriano (Parma). O atacante se aproveitou de uma falha infantil do zagueiro Berhalter, roubou a bola e invadiu a área. O goleiro Howard defendeu o primeiro chute do brasileiro, mas no rebote, o mesmo Adriano completou para o gol para fazer 1 a 0. O juiz português, Lucilio Cardoso foi muito mal. Deixou de dar um pênalti para cada lado. O primeiro em cima de Adriano, que foi puxado pela camisa na pequena área e o segundo, de Kléberson em cima de Donavan. No momento em que o atacante norte-americano ia concluir para o gol de Dida, foi derrubado. O juiz considerou a jogada normal. O segundo tempo deve começar em instantes.